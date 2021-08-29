شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في سيدني تنوه بتمديد فرض الإغلاق حتى نهاية سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سيدني (صدى):

نوهت القنصلية العامة للمملكة ا في سيدني بأن السلطات في أستراليا قررت تمديد فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

وأكدت القنصلية في بيان لها اليوم الأحد، على ضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر، والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية، لتجنب الوقوع في مخالفتها.

ودعت المواطنين بمتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على الرابط المعلن عنها على موقعها الإلكتروني ، مشيرة إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين التواصل مع القنصلية من خلال هاتف الطوارىء لشؤون السعوديين، 0473999119 أو البريد الإلكتروني لشوؤن السعوديين [email protected]