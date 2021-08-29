شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح ‏خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر أبشر⁩ أعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن ‏خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة ⁧أبشر⁩ أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات⁩.

وأوضحت "الجوازات" أن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل للعمالة التجارية، فيما مميزات الخدمة: إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، إصدار التأشيرة إلكترونيًا، الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

وأشارت مديرية الجوازات، إلى أن الهدف من تطوير هذه الخدمة هو: إدارة بلا ورق، تسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي.