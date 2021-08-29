شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تشرع في تطبيق برنامج "الطفولة المبكرة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت وزارة التعليم في تطبيق برنامج الطفولة المبكرة، حيث يسند تدريسه إلى مؤهلين من أجل تطبيق الدمج النفسي والتعليمي للطالب.

وشهد العام الدراسي الجديد انطلاق 73 مدرسة للطفولة المبكرة تقدم خدماتها التعليمية والتربوية ، للصفوف الأولية بنين ؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وفقًا لقناة " الإخبارية "

وكانت هذه المدارس مخصصة للبنين تم تحويلها لمدارس طفولة مبكرة يشرف عليها معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية ، كما تم افتتاح ست روضات مستقلة لهذا العام .