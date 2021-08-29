شكرا لمتابعة خبر عن السديس: مسيرة التعليم في الحرمين مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة لمنسوبي المعهد وكليتَي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال السديس أن مسيرة التعليم في الحرمين الشريفين مستمرة ومتطورة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، مؤكدا إن التعليم في الحرمين الشريفين سيكون متبعاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتهيئة الخدمات التعليمية كافة، وتسخير أحدث الطرق التقنية من أجل تحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة، حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تعنى بالحرمين الشريفين والمنظومة التعليمية وتوفير كل الإمكانات لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية الوسطية.