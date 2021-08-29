شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطلاب لوزير التعليم: مستعدين ومشتاقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الطلاب لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنهم مستعدون لبدء الدراسة بالتحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أنهم مشتاقون للعودة الحضورية.

ومن جانبه، قال وزير التعليم للطلاب أن هناك إجراءات احترازية لأمنهم وسلامتهم ولأمن وسلامة المعلمين؛ لأن كل الإجراءات المتبعة تكفل السلامة للجميع.

وتشهد المملكة، اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، بدء العام الدراسي الجديد، وعودة التعليم حضورياً إلى المدارس للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا.