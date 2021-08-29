شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث عاد فيه الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم حضورياً إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم لمن أكمل منهم الحصول على جرعتين من لقاح كورونا ،كما يتم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر منصة مدرستي.

وأصبحت طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء الدراسة، وتضمن الخطوات "تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي,و يتيح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، التابع لوزارة التعليم بالمملكة، تسجيل دخول الطلاب عبر رابط المنصة ، ثم يضغط الطالب على تسجيل الدخول من خلال تبويب حسابي، و يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ".

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس.