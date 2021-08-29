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خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث عاد فيه الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم حضورياً إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم لمن أكمل منهم الحصول على جرعتين من لقاح ،كما يتم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر منصة مدرستي.

وأصبحت طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء الدراسة، وتضمن الخطوات "تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي,و يتيح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، التابع لوزارة التعليم بالمملكة، تسجيل دخول الطلاب عبر رابط المنصة ، ثم يضغط الطالب على تسجيل الدخول من خلال تبويب حسابي، و يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ".

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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