شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة ترصد نشاط البقعة الشمسية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رصدت الجمعية الفلكية بجدة صباح اليوم نشاط البقعة الكبيرة الموجودة على سطح الشمس، التي تم رصدها في وقتِ سابق ، وذلك بحسب البيانات، حيث تنتج توهّجات من الفئة (C) في الوقت الحالي .

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زارهرة : "عند حدوث أي انفجار في هذه البقعة اليوم سيؤدي ذلك لحدوث نشاط جيومغناطيسي، لأن تلك البقعة لا تزال تقريباً في اتجاه مباشر مع كوكبنا ، وأن البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس، الذي يسمى "الفوتوسفير" أو كُرة الضوء، وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها، بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس" .

وأفاد أن هذه البقع تتشكّل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) ، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع، ولكنها في النهاية تنحل.

وأشار إلى أنه يمكن رصد حجم هذه البقعة الشمسية بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، لافتاً إلى أن الفرصة مهيأة لتنتج توهجات مابين متوسطة إلى قوية خلال الساعات والأيام المقبلة.