مع عودة الدراسة.. 6 ضوابط للنقل المدرسي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت قناة الإخبارية نحو 6 ضوابط للنقل المدرسي بالتزامن مع عودة الدراسة لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوية، اليوم الأحد، بعد غياب نحو 538 يومًا.

أضافت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن ضوابط النقل المدرسي تتمثل في:

1-استخدام معقم

2-تحصين السائقين والمرافقين

3-تحقيق التباعد بين الطلاب

4-فحص درجة الحرارة

5-ارتداء الكمامات الطبية

6-الحافلات مجوزة بمعقمات بنسبة لا تقل عن 60%

إجراءات وزارة التعليم

وكانت وزارة التعليم قد ألزمت المدارس بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة وهي كما يلي:

1-وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات.

2- تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميًا ومتابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها.

3-متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي.

4-وتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

5- تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بُعد.

6-استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

7-تعليق الدراسة في المدرسة إذا تمَّ رصد حالتين أو أكثر في فصلول مختلفة، والتحول للتعليم عن بعد.

8-تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، وفقًا لوزارة التعليم.

9-الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد.

10-حصول جميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح، وفقًا لوزارة التعليم.

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