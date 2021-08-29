أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية إلى الالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - دعت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية إلى المسارعة بتثبيت ملصق "رمز الاستجابة السريع ( QR code )" "رأيك يفرق" على واجهاتها، مؤكدةً أنَّ يوم 31 أغسطس 2021م هو الموعد المقرر لبدء رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الاجراءات النظامية بحقها، وذلك خلال جهود الرقابة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي بأن رمز "رمز الاستجابة السريعة" (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبين والمنشآت التجارية والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، مبينا أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلد

وأضاف البقمي بأن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وايضاح طرق التواصل.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي بالضغط هنا.