استجابة لتغريدة مواطن.. القبض على قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر

الرياض - محمد عبدالله - نشر أحد المواطنين عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو لشاب أثناء قيادته سيارته وارتكابه أفعال من شأنها أن تعرض حياة الغير للخطر.

وظهر خلال مقطع الفيديو شاب يخرج نصف جسده من سقف السيارة أثناء قيادتها، وصحب مقطع الفيديو تعليق من صاحبه قائلا: "هذا فعل متهور، أين المرور من هذا التهور الذي يعرض حياتنا للخطر".

على الفور استجابت هيئة المرور وألقت القبض على صاحب السيارة، مشددا على حرصه على أمن وسلامة المواطنين.

ونشرت عبر حسابها على موقع تويتر: "شكرا لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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