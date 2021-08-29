الأحوال المدنية توضح آلية الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر، مشيرة إلى آلية ربط سجلات الأبناء بالأم.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خطوات الاستفادة من خدمة تعديل البيانات، هي كالتالي:

1-تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

2-اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

3-اختيار الأحوال المدنية.

4-اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

5-الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن خدمة تعديل البيانات في السجل المدني تشمل: (تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم).

ربط سجلات الأبناء بالأم

في السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية أنَّ الاستفادة بخدمة ربط سجلات الأبناء بالأم تبدأ بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في أبشر- أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وتابعت الأحوال المدنية عبر «تويتر» أن متطلبات الخدمة تتمثل في نسخة من شهادة الميلاد إن وجدت، ونسخة من سجل الأسرة، ونسخة من صك حصر الورثة إن وجد، موضحة أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنين والمواطنات.

سجل الأسرة للأمهات

وكانت الأحوال المدنية أوضحت إمكانية إصدار سجل الأسرة للأمهات بشرط أن تكون إمًّا متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويجب أن يكون لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني «واصل».

وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر فإنَّ طريقة الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال:

1-تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر

2- اختيار أيقونة «خدماتي»

3- النقر على اختيار «خدمات».

4-ثم اختيار «الأحوال المدنية».

5- اختيار «طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للأمهات».

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