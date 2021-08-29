وزارة التعليم توضح تفاصيل اليوم الدراسي الأول بعد غياب 538 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - بدأ، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد حيث العودة الحضورية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس بعد غياب 538 يومًا، بالتزامن مع متابعة وزارة التعليم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني أن طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عاماً) عادوا إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

تأجيل احتساب الغياب

كما أكدت وزارة التعليم، اليوم، تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتين، ممَّن لا يمكن حضورهم دون استكمال الجرعتين.

وشددت وزارة التعليم على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

تفاصيل اليوم الأول

في سياق متصل، شهد اليوم الأول استقبال الطلاب وأولياء الأمور من قبل المعلمين ومديري المدارس، وكان مشهد اللقاء معبراً عن اشتياق الطلبة لمدارسهم، والعودة للحياة الطبيعية، والالتقاء بالزملاء والمعلمين في لحظات كانت هي الأجمل بعد انقطاع أكثر من عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا، وفقا لوزارة التعليم.

ونقل المعلمون ومديري المدارس لطلابهم ما تحمله المرحلة المستقبلية لهم من تعليم متطوّر، وبيئة آمنة، ومدرسة محصنة، بما تم اتخاذه من ضوابط وإجراءات احترازية أكدت عليها وزارة التعليم لبداية عام دراسي آمن ورحلة تعليمية جادة، وفقا لوزارة التعليم.

فيما يواصل مسؤولو وزارة التعليم ومديرو التعليم في المناطق والمحافظات زياراتهم التفقدية للمدارس في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد؛ لمشاركة الطلاب عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة التعليم قد ألزمت المدارس بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة وهي كما يلي:

1-وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات.

2- تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميًا ومتابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها.

3-متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي.

4-وتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

5- تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بعد.

6-استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

7-تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصلول مختلفة، والتحول للتعليم عن بعد.

8-تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، وفقًا لوزارة التعليم.

9-الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد.

10-حصول جميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح، وفقًا لوزارة التعليم.

يذكر أن طلبة مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بدأوا، اليوم الأحد ، عامهم الدراسي عن بُعد عبر منصتي «روضتي» و«مدرستي»، وذلك وفقاً للأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية المعتمدة من وزارة التعليم للعام الدراسي 1443هـ، وفقا لوزارة التعليم.

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