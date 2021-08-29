«متحدثة التعليم» تكشف سبب تأجيل الغياب للطلاب غير مكتملي التحصين

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم "ابتسام الشهري" السبب الحقيقي لتأجيل احتساب الغياب لطلبة الجامعات والتعليم العام والتدريب التقني غير مكتملي التحصين.

وقالت "الشهري" خلال مداخلة لها مع قناة "الإخبارية"، إنَّ قرار التأجيل يمكّن الطلاب من استكمال كافة الجرعات خلال الأسبوعين القادمين.

وأضافت قائلة: أنَّ "هذا القرار يضمن أن يتم تأمين المنشآت التعليمية لكي يكون اقتصار الحضور فيها على فقط مستكملي التحصين حرصًا على مصلحة الطلاب".

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتين، ممَّن لا يمكن حضورهم دون استكمال الجرعتين، وذلك لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرَّر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

كما أكَّد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وعن تخصيص فترة تثقيفية للطلاب خلال الحصة الأولى قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم أنه :" تم تخصيص أول عشر دقائق من الحصة الأولى لزيادة تثقيف الطلاب ومعرفتهم بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على تطبيقها وأيضًا تعريف بالنماذج التسجيلية الخاصة بالمدرسة ".

مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تمت بتوجيهات من القيادة الرشيدة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب .

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