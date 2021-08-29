أسعار الذهب اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 في مصر.. عيار 21 يفقد 10 جنيهات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، رغم الصعود العالمي للمعدن النفيس نهاية تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 905 جنيهات مقابل 917.63 جنيه أمس.



وهبط سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 792 جنيها مقابل 802.94 جنيه السبت.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر، 679 جنيها مقابل 688.23 جنيه أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 535.29 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 458.81 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 382.73 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما تتراوح بين 110 و150 جنيها لدى بعض التجار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، 1817 دولارا، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب وصولًا لمستويات 3 أسابيع المرتفعة أمس الجمعة، نهاية الأسبوع،محققًا أفضل أرباح أسبوعية منذ شهر مايو، بعد أن تراجع جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عن إعلان جدول زمني صريح لسحب التحفيزات، وتقليص مشتريات الفيدرالي من السندات، كما كان متوقعًا من خطابه ضمن فاعليات منتدى جاكسون هول.