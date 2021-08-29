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شكرا لقرائتكم أمانة العاصمة المقدسة ترفع 1883 سيارة تالفة من أحياء مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة العاصمة المقدسة ترفع 1883 سيارة تالفة من أحياء مكة المكرمة
تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في الأحياء والميادين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
رفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 1883 سيارة تالفة وهياكل مهملة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في أحياء وميادين مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه تم رفع 1006 سيارات تالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة، بعد انتهاء المهلة المحددة، إضافةً إلى 877 سيارة تم نقلها من قِبل مُلاكها، امتثالاً لتعليمات الأمانة.
تحسين المشهد الحضري
وفي السياق ذاته أزالت الأمانة 147 صبَّة خرسانية مشوّهة للمنظر العام في الطرق الرئيسية، وذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوّه البصري للعاصمة المقدسة، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات.
وأشارت الأمانة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن برنامج معالجة وإزالة عناصر التشوّه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.
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