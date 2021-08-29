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شكرا لقرائتكم أمانة الجوف وبلدياتها ترفع 2400 سيارة تالفة لمعالجة التشوّه البصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة الجوف وبلدياتها ترفع 2400 سيارة تالفة لمعالجة التشوّه البصري
ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري
متابعات الخليج 365 - واس
رفعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر 2480 سيارة تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في مدن وأحياء المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة مختلف مظاهر التشوّه البصري.
تحسين المشهد الحضري
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن رفع المركبات التالفة يتم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لسحبها، مؤكداً حرص الأمانة على إزالة كل ما يشوّه المشهد الحضري.
إزالة اللوحات المخالفة
وتشمل أعمال الأمانة لتحسين المشهد الحضري رفع مخلفات البناء، وإزالة اللوحات التجارية المخالفة، والكتابات على الجدران، الحدّ من الباعة الجائلين، والارتقاء بخدمات النظافة، وتحسين مظهر حاويات النفايات وغيرها.
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