الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

رئيس جامعة بيشة يشرف على تطبيق خطة العودة الحضورية الآمنة في أول يوم دراسي

متابعات الخليج 365 - بيشة

أشرف رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي صباح اليوم الأحد على تطبيق خطة العودة الحضورية الآمنة في أول يوم دراسي في فروع الجامعة ببيشة وبلقرن والنماص وتثليث، مشيدًا بانضباط منسوبي الجامعة وتقيد الطلاب والطالبات بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

ورفع رئيس الجامعة، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة حفظها الله وأدام عزها، لرعايتها واهتمامها بالعلم والتعليم ودعم منسوبي قطاع التعليم الجامعي والعام. مقدمًا الشكر والتقدير لمعالـي وزير التعليم على إشرافه المباشر على مناشـط وخطـط المؤسسـات التعليمية والأكاديمية لتحقيق العودة الحضورية الآمنة بهدف استمـرار العملية التعليميـة ودعـم مسيرة النجاح الذي تحقق للتعليـم في المملكـة خـلال الفتـرة الماضية، ليصبـح نموذجًا محليًا وعالميًا فريدًا. موصلاً الشكر لمعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحـث والابتكار علـى متابعته للجامعات وبرامجها.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات، مهنئًا المستجدين منهم على انضمامهم لهذا الصرح العلمي وأحد معاقل العلم في وطننا الغالي والذي حرص على توفير بيئة تعليمية جامعية صحية وآمنة ومميزة. مشيرًا إلى دور أعضاء هيئة التدريس وثقته في أن يكونـوا العنصـر المهـم فـي تحقيـق أهـداف الجامعـة ورسالتهـا وتذليل كافة الصعوبـات والعقبـات التـي تعترض طلبة الجامعة لتحقيق النجاح والتفوق.



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