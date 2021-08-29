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شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض

مع بداية العودة الحضورية للدراسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت مدارس الرياض انتظام الطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، اليوم الأحد، مع بداية العودة الحضورية بالمدارس للطلاب المحصنين.

وحرصت مدارس الرياض على توفير كافة السبل لبيئة تعليمية آمنة وصحية، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.

شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض - متابعات الخليج 365

أهداف ورؤية مدارس الرياض

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو الرئيس الفخري لمدارس الرياض والتي تعتمد في رؤيتها على تخريج طلاب متعلمين موهوبين وقادة شغوفين يقومون بخدمة المجتمع.

وتقع مدارس الرياض على مساحة 180 ألف م2، ويبلغ عدد مبانيها 75 مبنى، وتتسع قاعة الملك سلمان إلى 1500 شخص وتعد أكبر مسرح مدرسي في ، فضلاً عن الملعب الرياضي لكرة القدم والمطابق للمواصفات العالمية الـ FIFA..

يرأس مجلس إدارة مدارس الرياض حاليا الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وتولي مدارس الرياض اهتمامًا غير محدود بالأنشطة والبرامج الإبداعية التي من شأنها أن تطور مهارات الطالب على كافة الأصعدة الأكاديمية والتربوية والاجتماعية والرياضية وفي كل عام يسطر أسماء طلابها أبطالًا في مختلف المجالات والبطولات.

انطلاق العام الجديد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف، وكذلك توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة، وجاهزية منصتي “مدرستي” و”روضتي” وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض - متابعات الخليج 365

جاهزية جميع المدارس

ونفذت الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم للتأكد من جاهزية المدارس، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال؛ بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكاناً ملائماً ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة، وضمان تحقيق جودة المنتجات التعليمية، وتحقيق معايير السلامة والصحة.

شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض - متابعات الخليج 365 شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض - متابعات الخليج 365 شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض - متابعات الخليج 365

شاهد.. انتظام حضور الطلاب والطالبات بـ مدارس الرياض - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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