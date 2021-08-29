، مزاد على "حافلات وشاحنات".. هنا موعده ومكانه وشروطه ،

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع "حافلات وشاحنات" في جمرك الوديعة، يوم الأربعاء 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "باصات وشاحنات" في جمرك الوديعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".
وأضافت: "يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع".
وأردفت: "يجب على المشتري إخراج الباصات والشاحنات المباعة خلال خمسة أيام للباصات والشاحنات برسم الوارد، و20 يومًا للباصات والشاحنات برسم الصادر"؛ مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".
ودعت "الهيئة" إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و"تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة؛ مؤكدة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 12:55 PM
دعوات للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل المسبق للحضورمزاد على "حافلات وشاحنات".. هنا موعده ومكانه وشروطه
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع "حافلات وشاحنات" في جمرك الوديعة، يوم الأربعاء 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "باصات وشاحنات" في جمرك الوديعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".
وأضافت: "يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع".
وأردفت: "يجب على المشتري إخراج الباصات والشاحنات المباعة خلال خمسة أيام للباصات والشاحنات برسم الوارد، و20 يومًا للباصات والشاحنات برسم الصادر"؛ مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".
ودعت "الهيئة" إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و"تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة؛ مؤكدة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
، مزاد على "حافلات وشاحنات".. هنا موعده ومكانه وشروطه ،
المصدر : الخليج 365
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