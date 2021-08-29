، أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس ،

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دعت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية إلى المسارعة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع "QR code"، "رأيك يفرق" على واجهاتها؛ مؤكدة أن الثلاثاء 31 أغسطس 2021 هو الموعد المقرر لبدء رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أن "رمز الاستجابة السريعة" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبون، والمنشآت التجارية، والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت، مبينًا أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "بلدي".
ولفت إلى أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء، إلى جانب قياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة "بلدي" على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 12:39 PM
يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان المحافظة.. لرفع الكفاءةأمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس
دعت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية إلى المسارعة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع "QR code"، "رأيك يفرق" على واجهاتها؛ مؤكدة أن الثلاثاء 31 أغسطس 2021 هو الموعد المقرر لبدء رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أن "رمز الاستجابة السريعة" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبون، والمنشآت التجارية، والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت، مبينًا أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "بلدي".
ولفت إلى أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء، إلى جانب قياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة "بلدي" على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280.
، أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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