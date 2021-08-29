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استقبلت مدارس تعليم منطقة الباحة، اليوم، الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع عودة الدراسة حضورياً للعام الدراسي 1443هـ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة.
ووقف المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ وعدد مِن المشرفين التربويين، على استعدادات مدارس المنطقة، والتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية، ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة.
ونوّه "الحنش"؛ بدور القيادات التعليمية "بنين وبنات" والمشرفين والمشرفات، في إنجاح مسيرة العملية التعليمة، داعياً إلى تضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات، في بداية عامهم الدراسي الجديد.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 12:29 PM
جميع الاحترازات حاضرة.. و"الحنش" ينوّه بدور القيادات والمشرفينجولة رسمية تقف على "عودة الدراسة بالباحة" والاستعدادات التعليمية
استقبلت مدارس تعليم منطقة الباحة، اليوم، الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع عودة الدراسة حضورياً للعام الدراسي 1443هـ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة.
ووقف المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ وعدد مِن المشرفين التربويين، على استعدادات مدارس المنطقة، والتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية، ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة.
ونوّه "الحنش"؛ بدور القيادات التعليمية "بنين وبنات" والمشرفين والمشرفات، في إنجاح مسيرة العملية التعليمة، داعياً إلى تضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات، في بداية عامهم الدراسي الجديد.
، جولة رسمية تقف على "عودة الدراسة بالباحة" والاستعدادات التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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