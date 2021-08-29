، تعليم جازان: 200 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة ،

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عاد 205543 طالباً وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة حضورية آمنة.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أهمية توفير البيئة الآمنة داخل المدارس من خلال تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك خلال الجولة التي قام بها لعددٍ من المدارس في مدينة جيزان، متابعاً مدى الالتزام بتعليمات سير العملية التعليمية.
وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتَي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.
تعليم جازان: 200 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-29
عاد 205543 طالباً وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة حضورية آمنة.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أهمية توفير البيئة الآمنة داخل المدارس من خلال تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك خلال الجولة التي قام بها لعددٍ من المدارس في مدينة جيزان، متابعاً مدى الالتزام بتعليمات سير العملية التعليمية.
وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتَي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:09 PM
المدارس شهدت انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي
عاد 205543 طالباً وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عودة حضورية آمنة.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أهمية توفير البيئة الآمنة داخل المدارس من خلال تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك خلال الجولة التي قام بها لعددٍ من المدارس في مدينة جيزان، متابعاً مدى الالتزام بتعليمات سير العملية التعليمية.
وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند الدخول للمدرسة والتأكد من الحصول على جرعتَي اللقاح، مع ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد.
، تعليم جازان: 200 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة ،
المصدر : الخليج 365
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