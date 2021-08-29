انتظام مليون طالب وطالبة في 4700 مدرسة بـ الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - واس

انتظم اليوم الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من مليون طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بدوام حضوري في المدارس، فيما سيكون طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال “عن بعد” حتى تاريخ 30 أكتوبر أو الوصول لـ 70 بالمئة للحصانة المجتمعية فيما يتعلق بلقاحات كورونا.

وكان قد انتظم أكثر من 68 ألف معلم ومعلمة إلى صروحهم التعليمية الأسبوع الماضي وسط استعدادات مكثفة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث وجهت الإدارة جميع المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، البالغ عددهم 1995 مشرفاً ومشرفة، بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المدارس.

انطلاقة العام الجديد

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – على دعم قطاع التعليم وما يلقاه الطلاب والطالبات من عناية واهتمام من خلال توفير منظومة تعليمية متكاملة وخدمات تعليمية متميزة.

وقال الوهيبي: “لا شك أننا في هذا العام نشهد انطلاقة عام دراسي، وسط استمرار مستجدات جائحة كورونا، وما اقتضته من وضع خطة إستراتيجية وبروتوكولات وإجراءات لمنع انتشار الفيروس وتوفير سبل الحماية والوقاية منه، وإقرار الدراسة “عن بعد” عبر منصة مدرستي لطلبة المرحلة الابتدائية ومنصة روضتي لطلاب رياض الأطفال عبر بيئة رقمية افتراضية تفاعلية مشوقة، إلى جانب العودة الحضورية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية من خلال النماذج التشغيلية التي تكفل دراسة الطلبة مع الحرص على صحتهم في المقام الأول، مشيراً إلى أن تجاوز تحديات هذه المرحلة لم تكن لتزول إلا بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وتسخير الإمكانات لعودة صحية آمنة.

وكان تعليم الرياض قد حدد الساعة السابعة صباحاً بداية الحصة الأولى في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا على أن يكون بداية دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً، فيما سيكون وقت الدراسة للمرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة مدرستي ورياض الأطفال من خلال منصة روضتي من الساعة 3:30 مساء حتى الساعة السابعة مساءً.

هذا ويشهد العام الدراسي الجديد انطلاق 73 مدرسة للطفولة المبكرة تقدم خدماتها التعليمية والتربوية، للصفوف الأولية بنين؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تم افتتاح ست روضات مستقلة لهذا العام.

ويأتي انطلاق العمل في هذه المدارس وتجهيزها حرصاً لتفعيل خطط وزارة التعليم الإستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

تأهيل وتجهيز المدارس

وقامت الإدارة بتجهيز هذه المدارس من خلال تأهيل بعض المباني المدرسية وتجهيزها كمبانٍ للطفولة المبكرة، حيث بلغ عدد الفصول الدراسية فيها 990 فصلاً تستوعب 29659 طالباً، واستحداث 161 فصلاً جديداً لرياض الأطفال تستوعب 4157 طفلاً، إضافة إلى إسناد تدريس 11460 طالباً في الصفوف الأولية لـ 83 مدرسة بنات.

وتسلمت الإدارة (71) مبنى تعليمي للبنين والبنات خلال الفترة من 1/ 8/ 1441 هـ حتى 1/ 1/ 1443 هـ بعدد (1287) فصلا بطاقة استيعابية تصل إلى (38610) طلاب وطالبات.

وبلغت المباني التعليمية المخصصة للبنات (46) مبنى تعليمي بإجمالي (791) فصلاً دراسياً تتسع لـ(23730) طالبة، بينما بلغ إجمالي مباني البنين (25) مبنى بإجمالي (496) فصلاً دراسياً وطاقة استيعابية تصل إلى (14880) بتكلفة إجمالية أكثر من (735) مليون ريال، كما تم الاستغناء عن (70) مبنى مستأجراً.

وبلغ إجمالي عقود الصيانة والنظافة وصيانة التكييف للمباني المدرسية أكثر من (300) مليون ريال لمدة عام واحد.

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية تسلمت الإدارة (264250) مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتم توزيعها على المدارس والمباني التعليمية، وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحصلت إدارة تعليم الرياض على أكثر من ربع مليون مادة، تمثلت في (40905) معقمات يد، و(40905) معقمات أسطح، و(71861) مناديل رول، و(106354) صابون يد، و(4225) جهاز قياس حرارة.

وفي الجانب التدريبي بلغت البرامج الصيفية التدريبية لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (967) برنامجا، تستهدف (37310) متدربين، وذلك ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، وذلك في موضوعات المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض أن البرامج التدريبية استهدفت (37310) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.



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