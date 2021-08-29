السعودية | على متن "كروز" بالسعودية.. إطلاق أول بطولة نسائية لكرة الشبكة

شكرا لقرائتكم على متن "كروز" بالسعودية.. إطلاق أول بطولة نسائية لكرة الشبكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت "نت بول السعودية" أول بطولة نسائية لرياضة كرة الشبكة في السعودية وهي لعبة رياضية جماعية مشتقة من كرة السلة، خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والهيئة السعودية للسياحة؛ وبدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وتقام البطولة على متن السفينة السياحية "بيليسيما" المملوكة لشركة MSC، والتي تجوب مياه البحر الأحمر في رحلات كروز مميزة تنطلق من ميناء جدة الإسلامي.

وتعتبر "كرة الشبكة" واحدة من أصل ستة عشر اتحاداً ولجنة، تم الإعلان عنها من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية في شهر مايو 2021، وهي الرياضة التي يمارسها أكثر من 20 مليون لاعبة في أكثر من 80 دولة، ولُعبت البطولة بين فريقين نسائيين بمشاركة 16 لاعبة تتراوح أعمارهن ما بين 13 - 23 عاماً، ويتلقين تدريباتهن في أكاديمية الرياضة الذهبية بمدينة الرياض، وتسعى "نِتبول السعودية" من خلال هذه البطولة والمنافسات القادمة إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة المفيدة والشيقة، وتسهيل ممارستها، وتوفير الدعم والأدوات اللازمة لانتشارها، ومتابعة الأداء واقتناص المواهب، وتطوير القدرات لتحقيق المنجزات.

جانب من نِتبول السعودية

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وبهذه المناسبة ذكرت الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة مجلس إدارة نِتبول السعودية قائلة: "تعتبر النِتبول رياضة نموذجية للانتشار في المدارس حول السعودية، حيث تعتبر مناسبة لجميع فئات المجتمع العمرية، وتفرض قوانينها مشاركة جميع اللاعبات بشكل متساوٍ بالملعب، مما يجعلها رياضة نموذجية في حصص الرياضة البدنية للأطفال".

كما تستعد "نِتبول السعودية" بإطلاق المراحل الأولى من برامجها التي تهدف إلى تعريف الرياضة وتدريب 3,600 طالبة خلال العام الدراسي 2022/2021 في حال عودة الطلاب للمدارس. وأضافت سمو الأميرة غادة: "نسعى من خلال هذه البطولات إلى التعريف بالرياضة ونشرها في المدارس والجامعات وبين أفراد المجتمع، والترويج لها عبر المحافل والفعاليات المختلفة في المملكة".

حياة صحية وحيوية

كما صرح الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قائلاً: "نهدف من خلال دعم هذه الرياضات إلى زيادة التفاعل المجتمعي، ورفع مستويات النشاط البدني، وتحفيز أفراد المجتمع لعيش حياة صحية وحيوية ضمن الأهداف الرئيسية لاتحاد الرياضة للجميع، وهو ما يتحقق من خلال دعم ونشر رياضة النِتبول لما تحويه من متعة وتعزيز للروح الرياضية وتسهم في تنوع وشمولية الأنشطة الرياضية المتاحة لكافة أفراد المجتمع".

وتميزت هذه البطولة بجمع الرياضة والسياحة ضمن مبادرة مشتركة عنوانها الرياضة المجتمعية، ومضمونها تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في عدة مجالات، لتسهم في رفع نسبة ممارسة الأفراد للأنشطة الرياضية والبدنية إلى مرة واحدة على الأقل أسبوعياً؛ وما يعادل نحو ٤٠٪ بحلول العام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات القطاع السياحي بتنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية ووضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.