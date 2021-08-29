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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 11:54 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءًالأمطار تواعد الباحة.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، الأمطار تواعد الباحة.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
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