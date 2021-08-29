- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبلت جامعة نجران الطلاب والطالبات، صباح اليوم، وفق اجراءات احترازية صحية بدءاً من دخول الطلاب عبر البوابات الرئيسة حتى قاعات الدراسة داخل الكليات.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة منذ صدور القرار بعودة الدراسة حضورياً شكلت لجنة عليا لهذا الخصوص، وعقدت عدداً من الاجتماعات أقرّت خلالها عديداً من الإجراءات الكفيلة بسير الدراسة بما يضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكليات والقاعات الدراسية.
وأكد الحارثي، أن الجامعة كثّفت من جهودها في تحصين طلاب التعليم العام والعالي من خلال عياداتها داخل المدينة الجامعية، وكذلك المستشفى الجامعي لضمان حصول الجميع على جرعتَي لقاح كورونا ليتمكنوا من الانتظام في الدراسة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 11:38 AM
أكدت مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكلياتجامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية
استقبلت جامعة نجران الطلاب والطالبات، صباح اليوم، وفق اجراءات احترازية صحية بدءاً من دخول الطلاب عبر البوابات الرئيسة حتى قاعات الدراسة داخل الكليات.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة منذ صدور القرار بعودة الدراسة حضورياً شكلت لجنة عليا لهذا الخصوص، وعقدت عدداً من الاجتماعات أقرّت خلالها عديداً من الإجراءات الكفيلة بسير الدراسة بما يضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكليات والقاعات الدراسية.
وأكد الحارثي، أن الجامعة كثّفت من جهودها في تحصين طلاب التعليم العام والعالي من خلال عياداتها داخل المدينة الجامعية، وكذلك المستشفى الجامعي لضمان حصول الجميع على جرعتَي لقاح كورونا ليتمكنوا من الانتظام في الدراسة.
، جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.