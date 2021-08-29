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كشف البرلماني الأوكراني الرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية مع المملكة العربية السعودية، رستم أوميروف، أن أوكرانيا استقبلت منذ بداية العام الجاري أعدادًا كبيرة من السياح السعوديين.
وأشار إلى أن عدد السياح السعوديين يفوق بنحو 40 مرة عددهم في العام الماضي؛ مقدرًا إنفاق السائح السعودي بما لا يقل عن 3 آلاف دولار في الرحلة إلى أوكرانيا.
وأوضح "أوميروف"، في حديث مع صحيفة "أوكرانيا"، أن أوكرانيا استقبلت في الأشهر الأولى من العام الجاري 14 ألف سائح من السعودية مقابل 350 سائحًا في نفس الفترة من عام 2020.
وبيّن أن من المقرر عقد اجتماع عادي للجنة الحكومية الدولية السعودية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في أكتوبر المقبل في الرياض.
وقال: "أنا واثق من أنه يمكننا زيادة وتقوية التعاون بين بلدينا في القطاعين الزراعي والمهني وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة".
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 11:36 AM
"أوميروف": أثق في إمكانية زيادة وتقوية التعاون بين بلدينا في قطاعات عدةما عددهم؟ وكم ينفقون؟ عدد السياح السعوديين بأوكرانيا يتضاعف 40 مرة!
كشف البرلماني الأوكراني الرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية مع المملكة العربية السعودية، رستم أوميروف، أن أوكرانيا استقبلت منذ بداية العام الجاري أعدادًا كبيرة من السياح السعوديين.
وأشار إلى أن عدد السياح السعوديين يفوق بنحو 40 مرة عددهم في العام الماضي؛ مقدرًا إنفاق السائح السعودي بما لا يقل عن 3 آلاف دولار في الرحلة إلى أوكرانيا.
وأوضح "أوميروف"، في حديث مع صحيفة "أوكرانيا"، أن أوكرانيا استقبلت في الأشهر الأولى من العام الجاري 14 ألف سائح من السعودية مقابل 350 سائحًا في نفس الفترة من عام 2020.
وبيّن أن من المقرر عقد اجتماع عادي للجنة الحكومية الدولية السعودية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في أكتوبر المقبل في الرياض.
وقال: "أنا واثق من أنه يمكننا زيادة وتقوية التعاون بين بلدينا في القطاعين الزراعي والمهني وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة".
، ما عددهم؟ وكم ينفقون؟ عدد السياح السعوديين بأوكرانيا يتضاعف 40 مرة! ،
المصدر : الخليج 365
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