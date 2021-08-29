، معلمون ومكافآت ومبانٍ.. ٢٠ خطوة تكشف "آلية نقل الإشراف على المعاهد العلمية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل ترصدها "الخليج 365" وفق تعميم نائب الوزير ومساران تعليمي فني وإداري مالي

تُولي قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- أهمية بالغة للتعليم باعتباره عنصرًا مهمًّا من عناصر بناء الإنسان وتشكيل فكره وثقافته، ومرتكزة من مرتكزات بناء الوطن ونمائه وتقدمه وازدهاره.

ومن هذا المنطلق جاء قرار مجلس الوزراء رقم 140 في 29/ 2/ 144۲هـ، القاضي بنقل الارتباط الإداري والفني والتعليمي للمعاهد العلمية؛ من الجامعات لوزارة التعليم مباشرة.

حصلت "الخليج 365" على الإجراءات الفنية والتعليمية، وكذا الإجراءات الإدارية والمالية التي تنظم نقل الارتباط الإشرافي لتلك المعاهد لوزارة التعليم مباشرة عن طريق إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ فقد رأت وزارة التعليم -وفق تعميم نائب الوزير المكلف الدكتور سعد آل فهيد- أن طبيعة عمليات وإجراءات نقل ارتباط المعاهد العلمية إلى وزارة التعليم؛ يستوجب العمل وفق مراحل لضمان استمرارية الرحلة التعليمية، واستقرار العمل التعليمي والإداري داخل المعاهد العلمية.

وقد اشتملت هذه المرحلة على مجموعة من العمليات وفق المسارات التالية:

أولًا: مسار نقل الارتباط الفني والتعليمي ويتضمن الخطوات التالية:

1. التأكيد على مضامين التوجيه الكريم بالمحافظة على الهوية الشرعية فيها، بالتركيز على مواد العلوم الشرعية واللغة العربية، وبخاصة في السنتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية.

۲. استمرار عمليات القبول والتسجيل وفق المتبع سابقًا، والعمل على تنظيم وتطوير وتقنين عمليات القبول فيها؛ بحيث تكون الأولوية في القبول لمن يحفظ القرآن الكريم وقدرًا من الأحاديث النبوية الشريفة والمتون العلمية.

٣. تطبيق معايير افتتاح المدارس الجديدة أو النظر في المدارس القائمة ومراعاة ضم المعاهد القريبة جغرافية من بعضها، التي يقل عدد الطلاب فيها عن المعايير التي تستدعي بقاءها في مكان وموقع واحد.

٤. متابعة الإسناد والتسكين لجميع عمليات الإشراف الفني والإداري المتبعة على المراحل التعليمية المنقولة وفق الاختصاص والنطاق من قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ودعم الإدارات التعليمية في تنفيذ القرار.

5. تطبيق الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية هذا العام وفق السياسات التعليمية المتبعة في وكالة المعاهد العلمية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار تقسيم المناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

6. تطبيق الخطة الدراسية المطورة في المرحلة المتوسطة، وتوزيع المناهج الدراسية وفق ما ورد في نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

۷. توزيع الكتب والمقررات الدراسية؛ حيث ستتولى وزارة التعليم توزيع ما يخص مقررات (العلوم الطبيعية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، المهارات الرقمية)، وتتولى جامعة الإمام تزويد المعاهد العلمية بمقررات (العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية).

۸. نقل بيانات الطلاب والمعلمين من نظام معاهد إلى نظام نور، واستحداث أرقام وزارية للمعاهد، وتوزيع الصلاحيات للمعلمين ومديري المدارس والكادر الإشرافي والإداري استنادًا إلى الحوكمة المعتمدة في وزارة التعليم.

9. تفعيل منصة مدرستي لمنسوبي المعاهد العلمية، ونقل المحتوى التعليمي إلى بوابة التعليم الوطنية (عين)، مع إعداد خطة عمل لتوعية وتدريب منسوبي المعاهد بكيفية استخدام وتفعيل منصة مدرستي.

۱۰. مواءمة اللوائح وآليات التقويم وفق ما هو موجود في تشريعات وزارة التعليم، واعتماد لائحة الدرجات بعد إضافة نظام التقويم في الفصول الثلاثة.

11. يطبق على معلمي المعاهد العلمية ما يتم تطبيقه على معلمي وزارة التعليم في كل العمليات الإدارية والفنية والتعليمية.

ثانيًا: مسار نقل الارتباط الإداري والمالي، الذي يشمل الخطوات التالية:

١. استيفاء كافة إجراءات نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) من الجامعات إلى وزارة التعليم؛ تمهيدًا للرفع لوزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ليتم نقلهم مع بداية العام المالي ۲۰۲۲م، ومن ثم إدراجها في أنظمة الوزارة وفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات.

۲. استيفاء البيانات اللازمة للعقود والتعميدات والمنصرف منها والمتبقي والأرقام المرجعية في منصة اعتماد، وبقية المخصصات المالية والتكاليف؛ تمهيدًا لرفعها إلى وزارة المالية لنقلها ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي ۲۰۲۲م؛ وذلك قبل تاريخ 1/ 10/ ۲۰۲۱م.

٣. تسكين جميع الوظائف التعليمية على لائحة الوظائف التعليمية من خلال الجهات المختصة، وتوثيقها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وذلك بعد استكمال ما ورد بالفقرة (1) في هذا المسار.

4. نقل العُهَد الموجودة في المعاهد العلمية لجميع موظفي المعاهد بعد استكمال ما ورد في الفقرة (1) في هذا المسار، وبعد تسكين الموظفين في نظام "فارس" بوزارة التعليم.

٥. نقل صكوك الملكية للمعاهد العلمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية إلى وزارة التعليم، وطلب معلومات تفصيلية حول المعاهد الجاري تنفيذها أو التي تم الانتهاء من تنفيذها والمعاهد المبرم لها عقود ترميم وصيانة ونظافة، وجميع المعاهد العلمية التابعة للجامعتين، مع إيضاح نوع المبنى حكومي أو مستأجر.

٦. نقل عقود المباني المستأجرة للمعاهد العلمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى وزارة التعليم مع بداية العام المالي ۲۰۲۲م؛ وذلك بعد استكمال ما ورد بالفقرة (1) في هذا المسار.

٧. تستمر الجامعة في متابعة عقود الصيانة القائمة واستكمال الفترة المتبقية لها والصرف للموردين والمتعهدين والمقاولين حتى استكمال وإنجاز مناقلة المخصصات المالية من الجامعة إلى الوزارة مع نهاية العام المالي الحالي الواردة في الفقرة (۲) في هذا المسار.

٨. تستمر الجامعة في العمل المالي وتحديد ما يخص (رواتب المعلمين ومكافآت الطلاب)، إلى أن تنتهي اللجان المشتركة من عمليات مناقلة البنود.

9. تعمل وكالة الشؤون المدرسية مع شركة تطوير للنقل التعليمي، على معالجة كل ما يتعلق بالنقل المدرسي لطلاب المعاهد العلمية.

كما أكدت الوزارة أن أهم متطلبات المرحلة القادمة تستلزم رفع التقارير الدورية من الإدارات التعليمية؛ بحيث تتضمن ما تم إنجازه في القرار، وسير العملية التعليمية وانتظام الطلاب والممارسات الإشرافية، إضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين، وبيان أشكال الدعم المقدم من الإدارات التعليمية للمعاهد العلمية، وأبرز التحديات وسبل معالجتها مع القطاعات ذات العلاقة في وزارة التعليم، ورفع التصورات التطويرية لواقع المعاهد العلمية.