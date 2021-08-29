شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدثة التعليم: تخصيص فترة تثقيفية للطلاب لزيادة الوعي الصحي لديهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، عن تخصيص فترة تثقيفية للطلاب خلال الحصة الأولى لزيادة الوعي الصحي لديهم.

وقالت الشهري لقناة " الإخبارية " إن بدء الدراسة اليوم أظهر وعي الطلاب وأولياء الأمور والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، حيث تم التحقق من درجة حرارة الطلاب والتباعد الاجتماعي بينهم.

وأشارت إلى تأجيل احتساب الغياب للطلبة غير مكتملي التحصين بالجرعتين لمدة أسبوع، مؤكدة على أن القرار هدفه تمكين الطلاب من استكمال التحصين بجرعتين.