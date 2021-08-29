شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": ‏أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن وجود ‏أجواء حارة إلى شديدة الحرارة يومي الأحد والاثنين على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنها تشمل العاصمة المقدسة والأجزاء بين المدينة المنورة ومحافظة ينبع؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٧-٤٩ °م.

وكان مركز الأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.