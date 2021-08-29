شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يحذر من عدم التقيد بالتعليمات المنظمة للنقل المدرسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من عدم التقيد بالتعليمات المنظمة للنقل المدرسي مشيرة إلى أن ذلك يعرض السائق للمسائلة وتطبيق الأنظمة.

وذكرت قوات أمن الطرق أن المادة 56 نصت على حظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل.

وأشارت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار المسافة الكافية بين المركبة والحافلة على أن تكون أكبر من المسافة بينهما وبين المركبات الأخرى سواء الحافلات الصغيرة أو الكبيرة أو الشاحنات على أن لا تقل عن 5 أمتار.