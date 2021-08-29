شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح خدمات تعديل البيانات في السجل المدني عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني المُتاحة عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خدمات تعديل البيانات المُتاحة تشمل تعديل المؤهل الدراسي، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال تسجيل الدخول لحساب المُستفيد بمنصة أبشر أفراد، ومن ثم اختيار خدمات من أيقونة خدماتي، كما أن الخطوات تتضمن: اختيار الأحوال المدنية، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، والضغط على طلب جديد واختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.