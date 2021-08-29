شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الصحة أوضحت أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا.

يذكر أن وزارة الصحة، دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.