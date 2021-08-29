شكرا لمتابعة خبر عن إدارة التدريب التقني بالرياض تستقبل متدربيها ومتدرباتها بكامل طاقتها واستعدادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض متدربيها ومتدرباتها بكامل طاقتها الاستيعابية واستعدادها التام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

ويتم الاستقبال في كافة المنشآت التدريبية في منطقة الرياض شاملة الكليات التقنية للبنين وعددها 12 كلية، والكليات التقنية للبنات وعددها 10 كليات، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد وعددها 11 معهدا، ومعاهد التدريب في السجون وعددها 6 معاهد.

وجميع هذه المنشآت قد أكملت استعداداتها من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فقد كان من اولى الأولويات الاخذ بالاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن المقبل، بأن هذا الاستعداد نابع من الأولوية الكبيرة للتدريب لإخراج جيل يساهم في نهضة وطنه ويسد الاحتياج التقني ميدانيا بكفاءة عالية كما هو واضح للعيان.

ويأتي ذلك من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه مستقية ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة – أعزها الله – والتي رسمت رؤية طموحة نسير على مبادئها ونسترشد بتخطيطها.