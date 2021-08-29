شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الدرب يزور مدرسة الفاروق المتوسطة في مستهل العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

قام محافظ الدرب الأستاذ عبدالرحمن بن زيد الهزاني بزيارة مدرسة الفاروق المتوسطة بمرافقة مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرب الأستاذ جابر بن أحمد مجرشي صباح اليوم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ .

وذلك للاطمئنان على بدء سير العملية التعليمية وفي مستهل الزيارة دشن الهزاني برنامج أسبوع التهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين وتوزيع المقررات الدراسية عقب ذلك تفقد الهزاني بجولة شملت الفصول التعليمية ومصادر التعلم ومرافق المدرسة استمع خلالها لشرح من قائد المدرسة أ. مهدي العلوي على حزمة من البرامج والمناشط التي تنفذها المدرسة بما يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.