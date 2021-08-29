شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يطلق جائزة خراف النخيل مع بداية موسم التمور للعام القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جائزة خراف النخيل ، والتي تبدأ اعتبارا من موسم التمور للعام القادم .

وأكد سمو أمير القصيم بأن الجائزة ستشمل عدة مسارات وتستهدف جميع الفئات العمرية المهتمة بخراف النخيل ، دعما وتشجيعاً لهم بالإضافة إلى أنها ستكون محفزة للمزارع الداعمة لمبادرة خراف النخيل .

جاء ذلك بعد أن زار سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم موسم تمور عنيزة ، في المدينة الغذائية بالمحافظة .

وأكد سمو أمير القصيم بأنه وجد في مهرجان التمور بعنيزة مسارا يختلف عن المسارات المعتادة كل عام ، بعد أن تم التركيز على النوعيّة والتسويق.

وبين سموه بأن هناك توجهاً خلال السنوات القادمة بالتركيز على المنتجات العضوية سواء للتمور والمنتجات الزراعية الاخرى ، كاشفا سموه بأن العام القادم سيكون هناك تخصيص للمنتجات العضوية بالمدينة الغذائية التي ستعطي دافعا قويا لزوار المهرجان وتخلق فرص وظيفية للشباب .

وأبدى سموه إعجابه بما شاهده في حايط الحركان بالمحافظة ، واصفا تلك الفعاليات بأنها مميزة ، داعياً سموه بأنه يكون حايط الحركان وجهة سياحية دائمة من خلال تفعيل دور السياحة الريفية بالمنطقة .

وكان سمو أمير القصيم قد إطلع خلال زيارته موسم تمور عنيزة على جادة التمور ، مستمعا الى شرح من محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم عن الأجنحة التسويقية لمنتجات التمور والصناعات التحويلية المشتقة من التمور ، وجهود القائمين على موسم التمور لتمكين الشباب والفتيات من العمل خلال الموسم .

كما شاهد سموه اصنافا من التمور المعروضة بساحة التمور بالمدينة الغذائية.

وبارك سمو امير القصيم الإهداء المقدم من موسم تمور عنيزة لأبطال الحد الجنوبي والمتمثل في شاحنة محملة بالتمور ، تقديرا لهم واعتزازا بما يقدمونه من بسالة للذود عن الوطن وحمايته .

من جانبه ،ثمن رئيس الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة المشرف على موسم تمور عنيزة نزار الحركان زيارة سمو امير القصيم موسم تمور عنيزة ، مؤكدا دعم سموه واهتمامه بموسم التمور خلال السنوات الماضية ، مشيرا الى ان المدينة الغذائية تستقبل يوميا قرابة 300 الف عبوة تمر ، وبين أنه تقام فعاليات طوال موسم التمور يستفيد منها الجميع ، بالاضافة الى انتشار نقاط البيع لتسهيل عملية شراء التمور ، لافتا الى الاهتمام بتعزيز التمور الصحية بشراكة استراتيجية مع بلدية عنيزة .

كما شاهد سمو امير القصيم عرضا مرئيا عن موسم عنيزة للتمور ويحكي أحد جوانبه الاقتصادية خلال السنوات الماضية .

كما شهد سمو أمير القصيم خلال زيارته توقيع اتفاقيتين للغرفة التجارية بمحافظة عنيزة مع كليات عنيزة الأهلية وجمعية تقنية .

كما زار سموه حايط الحركان بمحافظة عنيزة واطلع على الأركان والاجنحة بالحائط وتاريخ النخيل والأحداث التاريخية المرتبطة بالنخيل .

حضر الزيارة وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة نزار الحركان.