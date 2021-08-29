السديس: مسيرة التعليم بالحرمين مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أنَّ مسيرة التعليم في الحرمين الشريفين مستمرة ومتطورة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة الرشيدة.

وجاء ذلك خلال كلمة وجّهها السديس لمنسوبي المعهد وكليتَي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قال فيها: إن التعليم في الحرمين الشريفين سيكون متبعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتهيئة الخدمات التعليمية كافة، وتسخير أحدث الطرق التقنية من أجل تحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة، حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب.

وأكّد أنَّ القيادة الرشيدة تعنى بالحرمين الشريفين والمنظومة التعليمية وتوفير كل الإمكانات لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية الوسطية، داعيا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظهما وبلادنا من كل شر.

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