طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًا على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقًّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية وأجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الاتربة و الغبار.

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

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