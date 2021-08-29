6 نصائح من المرور للطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي

الرياض - محمد عبدالله - قدَّمت هيئة المرور نصائح للطلاب بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي، مؤكدة أنَّ التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وفيما يلي نصائح المرور للطلاب:-

لسلامتك أثناء تنقلك في الحافلة المدرسية.

قم بربط حزام الأمان في جميع الأوقات.

ابقَ جالسا طيلة الرحلة.

عدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة.

عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا.

عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

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