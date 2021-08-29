3 صقور ألمانية وإيرلندية تشهد تنافسًا قويًّا بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الرياض - محمد عبدالله - شهدت الليلة الثانية عشرة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تنافسًا قويًا لاقتناء ٣ صقور قادمة من مزارع ألمانية وآيرلندية؛ لتحقق حصيلة مبيعات بلغت ١٣٣ ألف ريال، وذلك في المزاد الذي أقيم اليوم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، شمال مدينة الرياض.

وحقق الصقر الأول من نوع «جير شاهين»، والقادم من مزرعة «آيرلند فالكون» مبلغ ٤٧ ألف ريال، لمزاياه وسلالته النادرة، والتي حققت بطولات عالمية؛ حيث يبلغ طول الصقر مثل عرضه ١٧ إنشًا، ووزنه ١٣٠٠ جرام.

أما الصقر الثاني، فهو قادم من «فرانك ريسينج برقرين» الألمانية، فرخ «شاهين» طوله وعرضه متساويان ب ١٥ إنشًا ونصف الإنش، وأُرسي على مالكه ب ٣٦ ألف ريال.

وظفر مالك الصقر الثالث من المزرعة نفسها بمبلغ ٥٠ ألف ريال، وهو من نوع «شاهين» فرخ، فيما استقبلت المزرعة دفعات جديدة من صقورها قادمة من ألمانيا، نظرًا لما شهدته من إقبال وتنافس على صقورها السابقة في المملكة.

يُشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور شهد في الأيام الماضية مشاركات دولية واسعة من مزارع إنتاج رائدة، قادمة من ١٤ دولة، عملت على توفير خيارات واسعة من نخبة أفضل سلالات الصقور العالمية لصقاري المملكة، فيما تشارك المزارع أيضًا من خلال أجنحة تعرض فيها صقورها وتستقبل الزوار طيلة أيام الأسبوع في المعرض المصاحب للمزاد، الذي يواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

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