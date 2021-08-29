أمانة العاصمة المقدسة تصادر 10 أطنان من المواد الغذائية بسوق الخالدية

الرياض - محمد عبدالله - كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات بالتعاون مع الجهات الأمنية جهودها في مجال مراقبة الاسواق العشوائية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتنفيذ حملاتها التفتيشية المشتركة على سوق الخالدية العشوائي نتج عنها؛ مصادرة (10) أطنان من الخضراوات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تم مصادرتها وإتلافها في نفس الموقع.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية، على الباعة الجائلين في شارع الحج؛ أسفر عنها مصادرة 300 كجم من الخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي وذلك في إطار حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وصادرت بلدية الشوقية الفرعية خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في الساحات العامة 900 كجم من الفواكه والخضراوات، وتم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار حملاتها الرقابية ومراقبة الظواهر السلبية المتمثلة في البيع في الطرقات لما لها من أضرار جسيمة نتيجة بيع المواد الغذائية المكشوفة في بيئة غير مناسبة ومفتقرة إلى الاشتراطات الصحية اللازمة، وأنها تعمل بجهد كبير للحد من التجاوزات من خلال تكثيف الجولات الرقابية اليومية وتأمين الأجواء الصحية الآمنة.

اقرأ أيضًا :

أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب الأراضي الفضاء لمعالجة وضعها خلال أسبوع