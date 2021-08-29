الحصيني يتوقع أجواء حارة نهارًا بمعظم مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، اليوم الأحد.

كما توقع الحصيني ظهور بعض الغيوم على مرتفعات جازان، بعضها ممطر، مع رياح من متوسطة لشبه قوية «مغبرة» على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الأجواء المتوقعة ليوم الأحد 1443/1/21هـ - إن شاء الله.. أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجرا.. تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر.. رياح من متوسطة لشبه قوية «مغبرة» على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام إلا أن يصرفها الله.

وتوقًّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الأحد، - أول أيام العودة الحضورية للدراسة – غيومًا وسحبًا رعدية ممطرة بعدة مناطق. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع سحب رعدية ممطرة، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على السواحل الغربية وأجزاء من وسط المملكة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

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