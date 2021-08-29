بالصور.. في أول يوم دراسي.. التعليم: «اشتقنا لكم.. معًا نبدأ بكم»

الرياض - محمد عبدالله - مع بداية الساعات الأولى لعودة الدراسة وانطلاق العام الدراسي الجديد، رحَّبت وزارة التعليم بأبنائها من الطلاب والطالبات، بتغريدة تحمل عنوان «اشتقنا لكم.. معًا نبدأ بكم».

وأرفقت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من الصور، تُظهر انطلاق العام الدراسي، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بصرامة، من أجل عودة حضورية آمنة للدراسة.

ويعود طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، اليوم الأحد، إلى مقاعد الدراسة حضوريًا بعد غياب 538 يومًا، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عامًا فأكثر، شريطة أن يكونوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

وكان المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أوضح اليوم الأحد، أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتَي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرّر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممّن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

كما أكّد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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