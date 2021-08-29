5 إرشادات للدخول على منصة مدرستي مع عودة الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة التعليم نحو 5 إرشادات للدخول على منصة مدرستي، مشيرة إلى ألية التسجيل والدخل، بالتزامن مع عودة الدراسة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه إذا كان الطالب مستخدما جديدا على منصة مدرستي «الصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي» يمكنه استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

كلمة المرور في منصة مدرستي

وفي حال كان الطالب مستخدما سابقا على منصة مدرستي، يمكنه الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديه حاليا.

ولا يمكن تغيير كلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم، وفقا لوزارة التعليم.

وفي حال فقدان كلمة المرور الخاصة بالطالب على منصة مدرستي، فيمكنه استعادتها عن طريق ميكروسوفت من خلال صفحة استعادة الرقم السري وفي حال واجه الطالب صعوبة يتواصل مع فريق الدعم الفني.

وفي حال فقدان كلمة المرور ورقم الجوال غير مسجل، يمكن الطالب مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور على منصة مدرستي.

التسجيل في منصة مدرستي

وأوضحت منصة مدرستي طريقة تسجيل الطالب لحساب عبر موقع توكلنا وطريقة مصادقة الحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس، كالتالي :

- قم بتسجيل دخول عبر الحساب الشخصي بتطبيق توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- قم بادخال رقم الهوية والرقم السري ثم التالي.

- بعد ذلك اكتب رقم الكود السري.

- سيطلب منك إدخال رمز التحقق (وصول رسالة نصية) على رقم الجوال.

- اضغط على تبويب حسابي.

- اذهب إلى مربع بيانات مدرستي التعليمية.

- انسخ اسم المستخدم.

- اضغط على إرسال كلمة المرور وانتظر وصولها على رقم الجوال.

- بالتزامن مع وصول كلمة المرور سيتم تفعيل الحساب على برنامج تيمز

- توجه لمنصة مدرستي وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على تسجيل دخول حساب Microsoft Office من خلال الضط على الرابط التالي (من هنا)

- انسخ اسم المستخدم الموجود في بيانات منصة مدرستي على موقع توكلنا.

- إضافة كلمة المرور التي ستصل فورًا على رسائل الجوال.

- تحديث كلمة المرور الجديدة.

- قم بمصادقة الحساب بإحدى طريقتين؛ إما ادخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري،قالت خلال المؤتمر صحفي في الثامن من أغسطس الجاري، إن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

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