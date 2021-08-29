التعليم توضح مواعيد المنصات عن بُعد في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة التعليم إن الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستكون خلال الفترة المسائية (من الساعة ٣:٣٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠مساءً).

وأشارت إلى أن الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (٧٠٪؜) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه- الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م أيهما أسبق.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة حضوريًا وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية (من الفئات العمرية ١٢ عامًا فأكثر) مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيّبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين.

على جانب آخر أعلنت وزارة التعليم استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف.

وأكدت توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة، وجاهزية منصتي «مدرستي» و«روضتي» وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

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