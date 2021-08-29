أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب الأراضي الفضاء لمعالجة وضعها خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - دعت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، أصحاب الأراضي الفضاء والأراضي المحفورة، لمراجعة البلديات الفرعية خلال أسبوع لمعالجة وضع أراضيهم.

وذكرت الأمانة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه على أصحاب الأراضي الفضاء والأراضي المحفورة إلى سرعة مراجعة البلديات الفرعية ضمن نطاقها الإشرافي.

كما أوضحت أنَّ ذلك بغرض معالجة وضع أراضيهم، خلال أسبوع من تاريخه، وفي حال عدم تصحيح الوضع يتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق غير المتجاوبين.

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