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اليوم.. عودة الطلاب للمدارس حضوريًا بعد غياب 538 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - يعود طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الأحد إلى مقاعد الدراسة حضوريًا بعد غياب 538 يوما، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عامًا فأكثر، شريطة أن يكونوا محصنين بجرعتين من لقاح مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

ويشهد هذا العام تطبيق مناهج تعليمية جديدة، وخططًا دراسية بنظام ثلاثة فصول، بالإضافة إلى تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، وارتفاع نسبة إسناد تدريس البنين في المراحل المبكرة للمعلمات إلى 40%.

وكانت وزارة التعليم أعلنت الأحد 13 /‏ ‏7 /‏ ‏1441 تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الإثنين 14 /‏‏ 7 /‏‏ 1441 حتى إشعار آخر، يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية ، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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