شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد استقبال الطلاب «المحصنين» في أول أيام الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدارس المنطقة الشرقية انطلاق وعودة الدراسة من خلال الحضور الى المدارس وفق البرتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل حيث رصدت "اليوم" آلية تأكد المدارس من اخذ الطلاب للجرعتين من خلال تطبيق توكلنا وكذلك تنظيم الطلاب بحيث يكون هناك تطبيق للتباعد.

ووقف مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي على استعدادات المدارس والتأكد من تطبيق جميع الاجرائات الامنه لعودة الطلاب عبر حزمة من التعليمات الي أكدتها وزارة التعليم.