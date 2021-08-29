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يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، لسحب سفير بلاده وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء؛ حسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى أو ما إذا كانوا سيعودون إلى البلاد.
وحسب الصحيفة؛ فإنه رغم "اهتمام طالبان المعلن" بأن تحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية في كابل؛ لم تتخذ إدارة بايدن قرارًا نهائيًّا بشأن الشكل المستقبلي لتواجدها في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الجمعة: إن إدارة بايدن "تناقش بنشاط" طلب "طالبان" مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة؛ لكن الولايات المتحدة لم تتواصل بشكل مباشر مع "طالبان" حتى الآن لبحث الشكل المحتمل للبعثة الدبلوماسية؛ وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:30 AM
قالت: لم تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا نهائيًّا بشأن الشكل المستقبلي لتواجدها في البلاد"واشنطن بوست": بايدن يخطط لسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان
يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، لسحب سفير بلاده وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء؛ حسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى أو ما إذا كانوا سيعودون إلى البلاد.
وحسب الصحيفة؛ فإنه رغم "اهتمام طالبان المعلن" بأن تحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية في كابل؛ لم تتخذ إدارة بايدن قرارًا نهائيًّا بشأن الشكل المستقبلي لتواجدها في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الجمعة: إن إدارة بايدن "تناقش بنشاط" طلب "طالبان" مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة؛ لكن الولايات المتحدة لم تتواصل بشكل مباشر مع "طالبان" حتى الآن لبحث الشكل المحتمل للبعثة الدبلوماسية؛ وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
، "واشنطن بوست": بايدن يخطط لسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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