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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج على محافظات الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:15 AM
قال المركز: تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءًالوطني للأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج على محافظات الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، الوطني للأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء ،
المصدر : الخليج 365
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